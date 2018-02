POL-ANK: Einbruch

Seebad Ahlbeck (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte ("Carls Kneipe") in der Seestraße ein und durchwühlten im Büro mehrere Schränke. Letztendlich wurden sie in einem Schubfach fündig, wo ein Kellner-Portemonnaie mit mehreren 100 Euro lag. Offensichtlich wollten die Einbrecher auch in die neben der Gaststätte befindliche Fleischerei einbrechen, das Aufhebeln der Tür schlug jedoch fehl.

