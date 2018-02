POL-ANK: Sexuelle Belästigung

Jarmen (ots) - Ein bislang unbekannter ca. 50-jähriger Täter griff am Freitagnachmittag einen 15-jährigen Praktikanten eines Drogeriemarktes im Müssentiner Weg unsittlich von hinten in den Schritt. Der Mann, der ca. 170 cm groß war, fiel durch sein ungepflegtes Äußeres mit einem 6-Tage-Bart und einem humpelnden Gang auf. Die Polizei konnte den Mann, der eine grüne Jacke trug und einen Rucksack bei sich hatte, auch bei erneuten Fahndungsmaßnahmen am Samstag im Stadtgebiet nicht feststellen. Wer Hinweise geben kann, möchte sich bei der Polizei in Anklam melden. Telefon: (03971) 251 224.

