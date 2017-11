POL-ANK: Einbruch im Zoofachhandel

Wolgast (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen über Nacht in Wolgast in ein Fachgeschäft für Zoo- und Futtermittel ("Tierisch Gut"), befindlich Am Fuchsberg, ein. Sie hebelten am Hintereingang eine Tür auf, um im Geschäft offensichtlich nach Bargeld zu suchen. Allerdings fanden sie im Kassenbereich nur eine durchsichtige Spendenbox, die neben Münzen auch Scheine von zusammen 20 Euro enthielt. Um an diese zu kommen, wurde die Box geöffnet und die 20 Euro entwendet. Die Münzen fanden kein Interesse. Während die so erbeutete Summe zwar gering ausfiel, muss nun eine komplett neue Tür im Wert von 2.500 Euro angeschafft werden.

