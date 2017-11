POL-ANK: Fernrohr von Seebrücke entwendet

Lubmin (ots) - Von der Seebrücke in Lubmin wurde ein Münzfernrohr (Typ Galaxy) samt Standplatte und Münzkasse entwendet. Der Diebstahl wurde am 15. November 2017 festgestellt und zur Anzeige gebracht. Wegen der letzten Wartung und Leerung der Kasse durch den nicht ortsansässigen Automatenbetreiber muss sich der Diebstahl in den vergangenen 14 Tagen ereignet haben. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Bereits am 25. Oktober 2017 wurde von der Seebrücke in Zinnowitz ein bauähnliches Fernrohr gestohlen. Der Schaden belief sich hier ebenfalls auf 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Axel Falkenberg

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle.piank@polizei-nb.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell