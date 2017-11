POL-ANK: Wohnungseinbruch

Eggesin (ots) - Unbekannte Täter brachen am Nachmittag des 15. November 2017 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße ein und entwendeten ein Laptop, eine Playstation 4 und drei dazugehörige Spielekonsolen. Der Schaden wird auf über 1.600 Euro geschätzt.

