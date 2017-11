POL-ANK: Einbruch

Torgelow (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch eine Tür gewaltsam Zutritt in ein Fleischerfachgeschäft in der Espelkamper Straße in Torgelow und entwendeten eine gefundene Geldkassette mit mehreren 100 Euro Inhalt sowie das Wechselgeld der Kasse.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Axel Falkenberg

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle.piank@polizei-nb.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell