Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Brand eines Einfamilienhauses in Zingst

Zingst (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 11.04.2019 wurden die Beamten vom Polizeirevier Barth um 14:30 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Koppelstraße in Zingst gerufen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Zingst und Prerow übernahmen mit etwa 30 Kameraden die Brandbekämpfung. Kurz nach 15:00 Uhr hatten sie das Feuer vollständig gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Obergeschoss des Hauses war in der Folge verrußt. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro. Der 85-jährige Hauseigentümer wurde zunächst durch seinen Sohn aufgenommen.

Die Kriminalpolizei übernahm nach Abschluss der Löscharbeiten die Spurensuche und -sicherung am Brandort. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandstiftung durch den 85-Jährigen aus. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

