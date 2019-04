Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ermittlungserfolg für das Kriminalkommissariat Stralsund

Stralsund (ots)

Am vergangenen Donnerstagnachmittag, dem 04.04.2019, konnte ein 32-jähriger Stralsunder vorläufig festgenommen und im späteren Verlauf an eine Justizvollzugsanstalt übergeben werden, der im dringenden Tatverdacht steht, mehrere Diebstähle im besonders schweren Fall im Stralsunder Stadtgebiet begangen zu haben.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungsarbeiten des Kriminalkommissariats Stralsund sowie weiterer Unterstützung durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Stralsund und des Landesbereitschaftspolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern konnten dem 32-Jährigen bislang 29 Einbruchsdiebstähle bzw. Versuche in diverse Gewerbe-, Dienstleistungs- und Gastronomieeinrichtungen wie Friseurläden, Arztpraxen, Imbisse sowie andere kleine Einkaufseinrichtungen zugeordnet werden. Dabei erbeutete der Stralsunder im Zeitraum zwischen April 2018 und März 2019 Bargeld und Wertgegenstände, deren Gesamtsumme sich im vierstelligen Bereich bewegt.

In diesem Zusammenhang erfolgte im Zusammenwirken mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft bei der Wohnanschrift des 32-Jährigen im Stadtgebiet Knieper am vergangenen Donnerstag eine durch das Amtsgericht Stralsund beschlossene Durchsuchung. Diebesgut in größerem Umfang wurde hier jedoch nicht gefunden.

Gegen den einschlägig vorbestraften 32-Jährigen hatte das Amtsgericht Stralsund bereits einen Haftbefehl wegen Diebstahls erlassen, der im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen durch das Kriminalkommissariat vollstreckt wurde. Der Stralsunder wurde noch am Nachmittag an die Justizvollzugsanstalt Stralsund übergeben.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern in diesem Zusammenhang gegenwärtig noch an. Es wird geprüft, ob und inwieweit der 32-Jährige noch für andere Delikte in Frage kommt.

