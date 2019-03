Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stralsund

Stralsund (ots)

Am heutigen Morgen, dem 14.03.2019, ereignete sich in Stralsund im Voigdehäger Weg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 07:30 Uhr ein 55-jähriger Greifswalder mit seinem LKW Mercedes-Benz den Voigdehäger Weg aus Richtung Koppelstraße kommend. An der Kreuzung Am Hohen Graben missachtete er offenbar die Vorfahrt des von links kommenden 69-Jährigen, der mit seinem PKW Mercedes-Benz aus der Straße Am Umspannwerk kam und geradeaus weiter in Richtung Greifswalder Chaussee fahren wollte.

In der Folge wurde der 69-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Beobachtung ins Helios Klinikum Stralsund gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen war der PKW nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro.

