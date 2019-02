Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf - Zaunfelder von Grabstelle in Trent gestohlen

Bild-Infos

Download

Trent/Rügen (ots)

Bereits in den vergangenen Wochen, etwa im Zeitraum vom 04.02.2019 zum 13.02.2019, entwendeten unbekannte Täter eine gusseiserne Grabumrandung in Teilstücken von dem Friedhofsgelände in Trent auf der Insel Rügen. Nach bisherigen Ermittlungen trennten die Täter die Zaunpfähle im unteren Bereich und transportierten diese samt den Zaunfeldern anschließend ab. Die mit einem antiquarischen Wert beschriebenen Felder sind etwa 1.000 Euro wert.

Die Kriminalpolizei in Bergen ermittelt in diesem Fall und bittet die Bevölkerung zur Aufklärung und mit Hilfe des Bildes um Unterstützung. Wer die Diebstahlshandlung beobachtet hat oder Angaben zu möglichen Tätern machen kann, wende sich bitte an die Beamten im Polizeihauptrevier Bergen in der Wasserstraße 15 d, telefonisch unter 03838 / 81 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Auch Hinweise auf Internetseiten, auf denen diese oder ähnliche Zaunfelder zu sehen sind, nehmen die Beamten entgegen. Für Hinweise über das Internet steht Ihnen auch die Seite der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zur Verfügung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell