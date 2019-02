Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf - Motorräder aus Garage in Ribnitz-Damgarten entwendet

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 20.02.2019, gegen 11:30 Uhr, informierte ein Hinweisgeber die Polizei über einen Einbruchsdiebstahl in eine Garage in Ribnitz-Damgarten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich bisher unbekannte Täter in den vergangenen Tagen oder Wochen unbefugt und offenbar gewaltsam Zugang zu einer Doppelgarage in der Straße der Einheit. Hier sollen nach Angaben des Anzeigenerstatters mehrere Motorräder, Kleinkrafträder sowie Ersatzteile entwendet worden sein. Der Wert der Zweiradsammlung und der Einzelteile werden gegenwärtig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Kräder machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Ribnitz-Damgarten (03821/8750) zu wenden. Hinweise und Informationen, wie Täterbeschreibungen, werden dort - aber auch in jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de - entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell