POL-HST: Öffentlichkeitsfahndung der Kriminalpolizei in Barth

2 weitere Medieninhalte

Barth (ots) - Ähnlich, wie in einem bereits am 08.11.2018 durch die Polizeiinspektion Stralsund berichteten Fall vom 03.07.2018, bei dem zwei mutmaßliche Diebe im Verdacht stehen, eine Geldbörse gestohlen und mit der entwendeten EC-Karte unberechtigt Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben zu haben (siehe Pressemitteilung vom 08.11.2018 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4109982), ermittelt die Kriminalpolizei in Barth zu einem weiteren gleichartigen Sachverhalt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Diebstahl der Geldbörse einer 56-jährigen Dame ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen bereits am 13. August 2018. Hier gelang es dem oder den Täter/n, das Portemonnaie offenbar zunächst unbemerkt aus der Handtasche der Geschädigten zu entwenden. Gleich darauf, gegen 12:45 Uhr, kam es zur unberechtigten Bargeldabhebung im Mastweg 6 in Barth am Geldautomaten eines Einkaufsmarktes. Der mit einem Foto im Anhang abgebildete Mann erlangte dabei 1.000 Euro.

Aufgrund dessen, dass der Täter bislang nicht identifiziert und gefasste werden konnte, bittet die Kriminalpolizei in Barth erneut mit Bildern des mutmaßlichen Täters und der Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kennt diesen Mann oder wer kann Angaben zu dessen Identität machen? Wer hat möglicherweise den Diebstahl oder den Mann bei der Bargeldabhebung beobachtet? Ihre Hinweise werden jederzeit unter der Telefonnummer 038231 / 6720 im Polizeirevier Barth, in jeder anderen Polizeidienststelle und der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell