POL-HST: Mädchen in Stralsund kurzzeitig festgehalten

Stralsund (ots) - Die Polizei in Stralsund geht derzeit einem Hinweis nach, wonach ein 11-jähriges Mädchen heute Morgen (13.11.2018) von einem unbekannten Mann kurz festgehalten - dann aber wieder losgelassen wurde.

Nach dem gegenwärtigen Sachstand und Angaben der Hinweisgebenden befand sich ein elfjähriges Mädchen, gegen 07:20 Uhr, in der Kedingshäger Straße auf dem Weg zur Schule. Als das Mädchen zwischen einem Wohnhaus und dem daneben verlaufenden Zaun zur Vorderseite des Mehrfamilienhauses gehen wollte, sei sie von einem dort befindlichen Unbekannten am Vorbeigehen gehindert worden. Da die 11-Jährige laut schrie, ließ der Mann los und entfernte sich vermutlich in Richtung des nahegelegenen Garagenkomplexes.

Zur Personenbeschreibung des Mannes kann angegeben werden, dass es sich um einen schwarz gekleideten offenbar jungen Mann handelt.

Die Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei in Stralsund prüften sofort den Nahbereich und das Umfeld in der Kedingshäger Straße nach dem Mann. Um den Sachverhalt aufklären zu können, bittet die Polizei insbesondere den bisher unbekannten Mann darum, sich im Polizeihauptrevier Stralsund (03831 / 2890 0) zu melden. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, Angaben zu möglichen Beobachtungen, die in diesem Zusammenhang wichtig sein könnten, an die Polizei weiterzuleiten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell