POL-HST: Bilanz zu den Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Landkreis V-R (ots) - Bei den am vergangenen Wochenende, im Zeitraum vom 06.07.2018 zum 09.07.2018, durchgeführten Verkehrskontrollen gerieten diverse Fahrerinnen und Fahrer ins Visier der Beamten der Polizeiinspektion Stralsund.

So waren insgesamt 47 Fahrzeugführer/-innen im Bereich der Stadt Bergen und Umland zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war am Sonntag, dem 08.07.2018, ein 63-jähriger Neubrandenburger, den die Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen in seinem Pkw VW auf der Landesstraße 30 Höhe Abzweig Güttin stoppten. Der Mann war mit seinem Fahrzeug kurz nach 20:00 Uhr mit 127 km/h bei erlaubten 80 km/h eingemessen worden. Gegen den Neubrandenburger wurde jetzt ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihm drohen 160 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Bei weiteren Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende stoppten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Stralsund zudem insgesamt sechs Fahrerinnen und Fahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol sowie drei Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilnahmen. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Stralsund auf die Kampagne der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern "Fahren.Ankommen.LEBEN!" hin. Diese Kampagne soll die Verkehrsteilnehmer/-innen insbesondere zu den Hauptunfallursachen wie überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol und Drogen aufklären und die Fahrzeugführer/-innen für ihre Verantwortung im Straßenverkehr sensibilisieren.

