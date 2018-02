POL-HST: Nach einer Häufung von Diebstählen im Bereich Sellin Täterin ermittelt

Sellin (ots) - In den Monaten Oktober und November 2017 musste die Kriminalpolizei Sassnitz mehrere Diebstähle u.a. in Hotels und Gaststättenbetrieben, aber auch Wohnungen im Bereich Sellin registrieren, aus denen private Wertgegenstände offenbar bei günstiger Gelegenheit gestohlen wurden. Die Polizeiinspektion Stralsund wandte sich mit einem Zeugenaufruf vom 10.11.2017 an die Öffentlichkeit und berichtete über diese Fälle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/3783985.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen, u.a. auch aufgrund von Zeugenaussagen, konnte der Tatverdacht auf eine 32-jährige Frau aus dem Osten der Insel Rügen erhärtet werden, die selbst seit Jahren in der Gastronomie tätig ist und auch in einem der betroffenen Hotels angestellt war. Ein Tatzusammenhang mit weiteren Fällen aus September 2017 konnte ebenfalls hergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen. Der Vorgang ist zur weiteren Bearbeitung und Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Stralsund abgeben worden. Die 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachtes des mehrfachen zum Teil besonders schweren Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Stefanie Peter und Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell