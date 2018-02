POL-HST: Diebstahl in Stralsunder Drogerie

Stralsund (ots) - Am 26.02.2018, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Stralsunder Altstadt zu einem Diebstahl in einer Drogerie, zu dem die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben zwei bisher unbekannte tatverdächtige Personen in einer Drogerie-Filiale in der Ossenreyerstraße mehrere Waren aus den Regalen genommen und in der Handtasche der weiblichen Täterin verstaut. Als die beiden von einer Mitarbeiterin der Filiale angesprochen wurden, entfernte sich der Tatverdächtige zunächst. Auch die unbekannte Frau floh, nachdem sie einige Artikel im Geschäft beließ, mit dem männlichen Täter in Richtung Wasserstraße.

Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bzw. Angaben zu den Tatverdächtigen. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Eine Beschreibung liegt der Polizei gegenwärtig nicht vor. Informationen, Täterbeschreibungen und weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 / 2890 0 entgegen

