POL-HST: Diebstahl von Tannen in Bergen

Bergen (ots) - Heute Morgen, gegen 08:30 Uhr, stellte ein Verkäufer in der Bergener Ringstraße fest, dass in der vergangenen Nacht dutzende Tannenbäume gestohlen worden sind.

Der oder die bisher unbekannten Täter überwanden offenbar die Bauzaunsicherung, in der die Nordmanntannen nahe eines Einkaufsmarktes lagerten. Es wurden nach Angaben des Verkäufers mehr als 70 Weihnachtsbäume im Wert von insgesamt etwa 2.000 Euro entwendet. Wie bei der Anzeigenaufnahme bekannt wurde, sind dort vor einigen Tagen bereits ebenfalls Tannen gestohlen worden.

Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum 22.12.2017 Personen beobachtet hat, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03838 / 81 00 im Polizeihauptrevier Bergen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-411

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell