POL-HST: Verkehrsunfälle auf der B 194 und bei Deyelsdorf

B 194/Deyelsdorf (ots) - Sowohl gestern am 16.11.2017 als auch heute ereigneten sich im Bereich Grimmen u.a. zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Fahrzeuge von der Straße abgekommen sind.

Am 16.11.2017, gegen 18:45 Uhr, kam ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. In der weiteren Folge kollidierte der Fahrzeugführer aus Stralsund mit einer Schutzplanke und einem dahinter befindlichen Straßenbaum auf der B 194 zwischen Steinhagen und Negast. Der 58-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand Totalschaden - ein Abschleppdienst übernahm die Bergung. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Am frühen Morgen des 17.11.2017, etwa 05:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Rostock die Dorfstraße in Fäsekow. Um - nach Angaben des Fahrers - einen möglichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden unbeleuchteten Pkw zu vermeiden, wich der 29-Jährige mit dem Lkw Mercedes aus. Dabei geriet er auf die Bankette, fuhr sich fest und konnte demzufolge die Fahrt nicht fortsetzen. Der Fahrzeugführer ist nicht verletzt worden. Zur Bergung des Lkw musste ein Abschleppdienst angefordert werden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

