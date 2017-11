POL-HST: Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Garagenaufbrüchen

Stralsund (ots) - In der Zeit vom 12.11.2017 zum 13.11.2017 wurde offenbar erneut der Garagenkomplex an der Prohner Straße in Stralsund von bislang unbekannten Tätern aufgesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen der oder die Täter mehr als 20 Garagen in dem abgelegenen Komplex in der Nähe des Flugplatzes auf und verursachten damit hohen Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesen Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas Auffälliges in dem Garagenkomplex beobachtet haben und Angaben dazu machen können, wenden sich bitte an das Polizeihauptrevier Stralsund (03831 / 2890 0). Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Angaben und Feststellungen werden benötigt, um möglichst viele Anhaltspunkte für die Ermittlungen zusammentragen zu können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-411

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell