POL-HST: Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Bau- und Zuliefererfahrzeugen - Zeugen gesucht

Stralsund (ots) - In den Monaten September, Oktober und November 2017 musste die Kriminalpolizei in Stralsund mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Bau- und Zuliefererfahrzeugen im Bereich der Hansestadt Stralsund registrieren.

Der oder die bislang unbekannten Täter traten dabei gezielt an nicht verschlossene Bautransporter, Zuliefererfahrzeuge oder sonstige Dienstfahrzeuge heran, die immer nur kurz unbeaufsichtigt waren und damit eine günstige Gelegenheit zum Diebstahl boten. In der weiteren Folge wurde der Innenraum durchsucht und Wertgegenstände gestohlen.

So verlor z.B. am 02.11.2017, gegen 11:45 Uhr, ein Mitarbeiter eines Paketdienstes in der Bleistraße in Stralsund sein Handy, als er für fünf Minuten sein unverschlossenes Fahrzeug unbeaufsichtigt ließ. Ähnlich erging es einem Bauarbeiterteam, welches sein Baufahrzeug am 23.10.2017 unweit der Arbeitsstelle in der Wolfgang-Heinze-Straße in Stralsund parkte. Während die Bauarbeiter Baggerarbeiten durchführten, wurde ihr Fahrzeug in 10 Metern Entfernung von einem unbekannten Täter durchsucht und Wertgegenstände wie Bargeld und ein Fotoapparat im Wert von über 300 Euro entwendet. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt ebenfalls unverschlossen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf einen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang besteht, wird ebenfalls geprüft. Bislang konnte über eine Videoaufzeichnung eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine männliche Person mit einem Fahrrad dabei beobachtet werden, wie sie sich am 12.09.2017 an ein offen stehendes Dienstfahrzeug für Plakatarbeiten begibt und sich im Innenraum des Fahrzeuges umsieht. Im Anschluss fehlten zwei hochwertige Handys.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten. Wer verdächtige Personenbewegungen insbesondere an o.g. Fahrzeugen feststellt oder sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Ergreifung der oder des Täters führen können, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831/2890 0) zu melden.

Des Weiteren warnt die Polizei davor, insbesondere Bau- und Zuliefererfahrzeuge unverschlossen zu lassen, wenn sich niemand darin aufhält. Bieten Sie dem Täter keine günstige Gelegenheit zum Diebstahl. Verschließen Sie ihr Fahrzeug und lassen Sie keine Wertgegenstände im Innenraum zurück.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 413

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell