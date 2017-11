POL-HST: Dieseldiebstahl im Bereich Böhlendorf

Böhlendorf (ots) - Am heutigen Morgen (15.11.2017) wurde bei den Beamten des Polizeireviers Grimmen eine Anzeige wegen Dieseldiebstahls erstattet.

Im Zeitraum vom 14.11.2017, etwa 18:00 Uhr zum 15.11.2017, ca. 07:00 Uhr verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände (Am Hof) in Böhlendorf. Weiterhin wurden drei auf dem Gelände befindliche Lagerhallen aufgebrochen sowie darin abgestellte Arbeitsmaschinen angegriffen. Aus diesen Arbeitsmaschinen - darunter drei Traktoren - sind offenbar mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet worden. Des Weiteren ist eine Batterie eines Radladers gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 1.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und bittet im Rahmen der weiteren Ermittlungen um Hinweise von Zeugen. Wer in der vergangenen Nacht in Böhlendorf ungewöhnliche Personen-/Fahrzeugbewegungen beobachtet hat, wende sich bitte unter der Telefonnummer 038326 / 570 an die Beamten im Polizeirevier Grimmen oder jede andere Polizeidienststelle.

