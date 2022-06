POL-GÜ: 15-jährige Jugendliche aus Bad Doberan vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow (ots) - Am Freitag, den 24.06.2022, kam es im Senator-Beyer-Weg in 18273 Güstrow gegen 21:52 Uhr zu einem schweren Raub. Der 18-jährige deutsche Geschädigte hielt sich mit Bekannten an einer Parkbank auf, als plötzlich der 26-jährige deutsche Beschuldigte aus einem angrenzenden Gebüsch trat und unter dem Vorhalt eines Messers das Handy des Geschädigten griff, welches neben ihm lag. Im Anschluss flüchtete ...

