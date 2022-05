Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Angler entdeckt Leichnam in der Nebel

Hoppenrade (ots)

Die Polizei berichtete gestern, dass am 08.05.2022 aus dem Fluss "Nebel" in Groß Grabow (Hoppenrade) ein Torso aus dem Wasser geborgen wurde. Eine Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Rostock war heute Vormittag im Einsatz und konnte in unmittelbarer Nähe des gefundenen Torsos die Leichenteile finden. Zur Klärung der Identität erfolgt die Verbringung zur Rechtsmedizin Rostock, wo in der kommenden Woche eine Untersuchung erfolgt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell