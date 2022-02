Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mitteilung zu den Versammlungslagen in der Polizeiinspektion Güstrow

Güstrow (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow haben am 28.02.2022 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr insgesamt ca. 506 Personen an fünf angemeldeten und einer unangemeldeten Versammlung teilgenommen, um auf diesem Weg gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen bzw. gegen die Impfpflicht zu protestieren. Jedoch nutzen sie auch die Gelegenheit, um ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Neben einer Schweigeminute in Teterow und einem stillem Aufzug durch Krakow wurde in Güstrow neben einem Plakat eine Regenbogenfahne mit der Aufschrift Peace mitgebracht.

Bei den angemeldeten Versammlungen nahmen in Teterow 9100, Krakow am See 53, Bützow 83, Schwaan 50 und Laage 25 Personen teil. In dieser Woche war der "fliegende Otto" mit seiner Unterschriftenaktion in Bützow unterwegs. Bei der unangemeldeten Versammlungslage in Güstrow waren 195 Personen anwesend. Anlässlich dieser Versammlung wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Zur Bewältigung der verschiedenen Einsatzlagen in der Polizeiinspektion Güstrow waren insgesamt 50 Beamte im Einsatz. Bei den Versammlungen wurde auf das Einhalten der derzeitig gültigen Corona-LVO hingewiesen.

