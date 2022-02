Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Spaziergänger finden Knochenteile am Strand

Rerik (ots)

Am 27.02.2022 gegen 14:00 Uhr hat ein Spaziergänger am Strand von Rerik, Höhe Teufelsschlucht, knochenähnliche Gebilde gefunden und informierte die Polizei. Nach einer Inaugenscheinnahme des Fundortes schien es so, dass die Knochen freigespült wurden und weitere Teile noch unter Gestein liegen. Für die Einordnung der Knochen wurde mit dem Institut für Rechtsmedizin Rostock Rücksprache gehalten. Der ersten Einschätzung nach handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um menschliche Knochen, deren Alter, Geschlecht und bereits längere Liegezeit es jedoch noch zu bestimmen gilt. Die örtliche Feuerwehr unterstützte bei der Bergung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell