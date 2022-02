Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Löschung der Fahndung nach einem unbekannten Bankbetrüger

Roggentin (ots)

~Am 01.11.2021 hat die Polizei um Unterstützung bei der Fahndung nach einem Mann gebeten, der in einer Bank-Filiale in Roggentin Bargeld abheben wollte. Bezüglich dieser Öffentlichkeitsfahndung sind beim zuständigen Ermittler keine sachdienlichen Hinweise eingegangen und eine weitere Aufrechterhaltung der Fahndung erscheint nicht zielführend. Daher wird eine Löschung veranlasst. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Fahndungsfoto, zu löschen.~

