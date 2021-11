Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Fahndung nach einem unbekannten Bankbetrüger

Roggentin (ots)

~Mit dieser Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einem Mann, der am 06.04.2021 in einer Bank-Filiale in Roggentin Bargeld abheben wollte.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://fcld.ly/person

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Sanitz unter 038209-440, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.~

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell