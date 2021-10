Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Vermisster aufgegriffen

Güstrow (ots)

Am Sonntag wurde kurz vor 03:00 Uhr nach Bürgerhinweis in der Verbindungschaussee in Güstrow eine männliche Person festgestellt, die scheinbar verwirrt oder desorientiert war. Weitere Prüfungen ergaben, dass es sich hierbei um einen Mann handelte, welcher seit Samstag 15:00 in Plau am See als abgängig gemeldet wurde. Er war dort in einer Reha-Klinik untergebracht. Der Mann wurde zur Untersuchung in die KMG-Klinik Güstrow gebracht.

i. A.

Detlef Uhl

Polizeihauptkommissar

