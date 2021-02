Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Fahndung nach vermissten 32 jährigen Toni Christ aus Krakow am See

Krakow am See (ots)

~Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach dem 32jährigen deutschen Toni Christ aus Krakow am See. Der vermisste wurde zuletzt am 09.02.2021 gesehen. Die bisher eigeleiteten Suchmaßnahmen hatten keinen Erfolg. Er hat psychische Probleme und ist auf Medikamente angewiesen.

Zur Person liegt folgende Beschreibung vor: 168 cm, kräftige Gestalt, dunkle Haare, wirkt etwas ungepflegt, trägt ein grünes Stirnband und eine grüne Jacke

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei in Teterow, Tel. 03996-1560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.~

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell