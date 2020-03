Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Ergänzung: Täter nach Überfall auf Arztpraxis festgenommen

Güstrow (ots)

Ein 30-jähriger syrischer Staatsangehöriger hatte am Montagvormittag eine Arztpraxis in Güstrow überfallen und konnte mit dem erbeuteten Bargeld und Medikamenten fliehen. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte er am späten Nachmittag festgenommen werden. Ein Teil des Bargeldes hatte er dabei, aber die Medikamente wurden nicht gefunden. Nachdem er die Nacht im Gewahrsam verbracht hat, wird er heute durch die Kriminalpolizei Güstrow vernommen und später dem Haftrichter vorgeführt.

