Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Löschung Fahndung nach vermisste Person

Serrahn (ots)

Spaziergänger haben am 14.03.2020 den seit Mitte Februar vermissten Mann aus Serrahn, im Bereich des Bootssteges am Serrahner See, leblos aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

