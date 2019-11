Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Jaqueline Herrmann

Neubukow (ots)

Die 26jährige Jaqueline Herrmann wurde am 05.11.2019, 09:40 Uhr in der Wohneinrichtung, in der sie in Neubukow lebt, zuletzt gesehen. Es gibt Hinweise, dass sie sich in Wismar oder Neubukow aufhalten könnte. Ermittlungen führten bisher nicht zu ihrer Feststellung. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Personenbeschreibung: europäisch, 168 cm groß, schwarze Haare, braune Augen, kräftige Figur

Bekleidung: beige lange Hose, graue Jacke mit Fellkragen

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bad Doberan unter Telefon 038203-560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

