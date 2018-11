POL-GÜ: Aus dem Polizeibericht vom Wochenende

Bad Doberan (ots) - Die Polizei in Bad Doberan war am Sonntag und der folgenden Nacht mit zwei Ereignissen in Zusammenhang mit Feuern im Einsatz.

Am Sonntagnachmittag wurde in einem Rohbau der Baustelle eines entstehenden Supermarktes Feuer gelegt. An mehreren Stellen wurde Baumaterial in Brand gesetzt, so dass von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Die Feuerwehr konnte durch ihren schnellen Einsatz ein Übergreifen auf das Gebäude selbst verhindern. Der Sachschaden wird dennoch auf 10.000 Euro geschätzt.

Einen weiteren Brand hatte die Feuerwehr am frühen Montagmorgen gegen 03:45 Uhr in Reddelich zu bekämpfen. Die Kameraden löschten einen brennenden Opel ab. Ein daneben stehender Mazda wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier entstand Sachschaden von über 30.000 Euro. Im Ergebnis einer ersten Brandortuntersuchung wird auch hier von Brandstiftung ausgegangen.

