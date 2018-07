POL-GÜ: Zwei BMW aufgebrochen

Stäbelow (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde in Stäbelow in zwei PKW BMW eingebrochen und Teile der Inneneinrichtung entwendet. Diese befanden sich im Ebereschenweg und im Waldblick. Es wurde eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend die Mittelkonsole samt Radioeinheit entwendet. Besonders bitter - einer der Geschädigten hatte das Fahrzeug erst vor wenigen Tagen gekauft. Der finanzielle Schaden wird in beiden Fällen mit ca. 3000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Kripo Bad Doberan Tel. 038203/560 entgegen.

