POL-GÜ: Auseinandersetzung auf dem Güstrower Bahnhofsvorplatz

Güstrow (ots) - Am Montag gegen 14:00 Uhr teilte eine Zeugin vom Bahnhofsvorplatz Güstrow mit, dass es dort gerade eine Auseinandersetzungen in einer größeren Gruppe gibt. Als die Polizei wenige Minuten später vor Ort eintraf, hatte sich diese weitgehend aufgelöst. Es konnten noch mehrere Zeugen und ein Geschädigter mit Schnittverletzungen an der Hand angetroffen werden. Eine ärztliche Behandlung lehte er ab.

Zum Geschehen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass zuerst zwei junge Männer in Streit gerieten. Als es dann auch zur körperlichen Auseinandersetzung kam, mischten sich weitere Personen ein, so dass um die 20 Beteiligte zu verzeichnen waren, die augenscheinlich nicht deutscher Herkunft sind. Die Hintergründe dieser Auseinandersetzung blieben allerdings im Dunkeln.

Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt zum Sachverhalt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Gert Frahm

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: gert.frahm@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell