Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei sucht mit neuen Fotos nach vermisstem 14-jährigen Amerikaner

Rostock (ots)

Die Rostocker Polizei bittet erneut um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 14-Jährigen, der am Donnerstagmorgen ein Kreuzfahrtschiff in Warnemünde verlassen hat und seitdem unbekannten Aufenthalts ist. Die Ermittler sind nach wie vor auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen, mit dem sich der Vermisste unmittelbar nach Verlassen des Kreuzfahrtschiffes getroffen hat. Weitere Fotos aus einer Überwachungskamera lassen den Schluss zu, dass er mit dem bislang Unbekannten gegen 07:45 Uhr in Richtung Warnemünder Kirchplatz unterwegs war.

Drei neue Fotos hier: https://t1p.de/po3b7

Der Zeuge wird gebeten, sich dringend beim Kriminaldauerdienst in Rostock zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt den unbekannten jungen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vermissten am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr zusammen mit dem Unbekannten in Warnemünde gesehen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen

Bezugsmeldungen:

https://t1p.de/1zdbd oder https://t1p.de/1hyex

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell