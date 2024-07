Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 14 - Jähriger von Kreuzfahrtschiff vermisst - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Rostock (ots)

Die Rostocker Polizei sucht seit dem 04.07.2024 nach dem vermissten Aydin Brown. Der 14-Jährige verließ am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr das Kreuzfahrtschiff Carribbean Princess und ist seitdem unbekannten Aufenthalts (Link zur Pressemitteilung: https://t1p.de/8hkyw).

Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste in Deutschland Kontakt zur Gamerszene aufgenommen hat und der bislang unbekannte Zeuge ebenfalls in der Szene aktiv ist. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass Aydin Brown, kurz nachdem er das Schiff verlassen hatte, mit dieser bisher unbekannten Person persönlich in Kontakt stand.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach diesem Zeugen. Möglicherweise kann er den Ermittlern wichtige Hinweise im Zusammenhang mit dem Verschwinden des 14-Jährigen geben.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 20 - 25 Jahre alt, - schlanke Statur, - auffallend lange Haare, die zu einem Zopf geflochten waren, - helles Hemd, blaue Hose, schwarze Jacke, - braune Over-Ear-Kopfhörer.

Der Zeuge wird gebeten, sich dringend beim Kriminaldauerdienst in Rostock zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt den unbekannten jungen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vermissten am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr zusammen mit dem bislang Unbekannten am Bahnhof in Warnemünde gesehen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell