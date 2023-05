Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 50-jähriger Mann in Rostock vermisst

Rostock (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 50-jährigen Mann aus Rostock.

Der Vermisste wurde letztmalig am gestrigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr in seiner in Groß Klein befindlichen Pflegeeinrichtung gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Foto und Personenbeschreibung hier: https://t1p.de/z22xe

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

