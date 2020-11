Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 64-Jährige vermisst - jetzt mit Foto der Vermissten

RostockRostock (ots)

Die Polizei in Rostock bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 64-jährigen Helga Röhr.

Die Vermisste verließ am 29.11.2020, gegen 13:30 Uhr die Klinik in der Gehlsheimer Straße in Gehlsdorf in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: - ca. 160 cm groß - kräftige Statur - schulterlange, schwarze Haare

Bekleidung: - lange, schwarze Stoffhose - Gummilatschen mit roten Blumen - trägt wahrscheinlich eine dünne kurzärmlige Oberbekleidung

Die Vermisste ist nur bedingt orientierungsfähig und nicht der Witterung entsprechend bekleidet. Sie benötigt Medikamente. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Rostocker Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der gesuchten Person.

Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.

Wer hat Helga Röhr seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

