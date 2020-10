Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach 14-jährigem Jungen

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

Seit dem 11. Oktober 21:15 Uhr wird der 14-jährige Vincent Lange aus Rostock Warnemünde vermisst. Er stieg am Sonntagabend aus dem Fenster der elterlichen Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es bestehen familiäre Kontakte nach Hamburg. Er hinterließ einen Brief mit dem Hinweis, ins Ausland reisen zu wollen. Am Wochenende zuvor war er bei einem Ausflug in Swinemünde (Polen).

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Personenbeschreibungen:

- 1,73 m groß - schlanke Gestalt, gepflegtes Äußeres, kurze blonde Haare - graue Trainingshose und graues T-Shirt - schwarze Adidasschuhe mit weißer Sohle - Brillenträger - Zahnspange oben und unten - trägt grüne Laptoptasche mit Bekleidung bei sich (grüne Hose, blaues Sweatshirt)

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell