Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach 60-jährigem Demenzerkrankten

Rostock (ots)

Seit heute 10:40 Uhr wir der 60-jährige Jürgen Walter Frohloff aus der Tagespflege Rostock Dierkow vermisst. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er am Dierkower Kreuz in eine Straßenbahn der Linie 1 stieg und in Richtung Stadtzentrum fuhr. Bedingt durch seine Demenzerkrankung ist sein räumliches Orientierungsvermögen eingeschränkt.

Die Polizei bittet daher dringend um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Personenbeschreibungen:

- 1,75 m groß - rotes Poloshirt - dunkelblaue Jacke - Jeans

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeiidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



