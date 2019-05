Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Noch keine Spur von vermisster Rostockerin

Rostock (ots)

Noch immer vermisst wird die 77-jährige DÖRTE ELSNER aus Rostock, die bereits seit dem 04.05.2019 verschwunden ist. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei, bei der u.a. ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte die Vermisste bisher nicht aufgefunden werden.

Dörte Elsner hatte am Sonntag gegen 16:00 Uhr ihr Wochenendgrundstück in Neu Hinrichsdorf verlassen. Gegen 16:30 Uhr wurde sie letztmalig von einem Zeugen in Goorstorf in der Bentwischer Straße gesehen. Danach verliert sich ihre Spur.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß und schlank. Sie hat graublonde, kurze Haare. Bekleidet ist Frau Elsner mit einer dunklen Jeanshose und schwarzen Schuhen.

Auffällig ist die rote Wetterjacke der Marke "JAKO" (siehe Foto). Des Weiteren hat Frau Elsner ein rotes Senioren-Klapphandy des Herstellers "Emporia" bei sich.

Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach der Vermissten. Wer hat DÖRTE ELSNER seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

