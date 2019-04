Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei sucht wichtige Zeugen nach Raub in Rostock

Rostock (ots)

Nach einem Überfall auf einen 34-jährigen Rostocker sucht die Kriminalpolizei nach drei Zeugen, die unmittelbar nach dem Raub vor Ort waren. Sie können möglicherweise wichtige Hinweise auf die Täter liefern.

Der 34-Jährige war am 20.04.2019 gegen 23:00 Uhr in der Pablo-Picasso-Straße in Stadtteil Toitenwinkel unterwegs. In Höhe des Fußballplatzes näherten sich vier Unbekannte dem Mann und stießen ihn unvermittelt nieder. Ein Täter fixierte den Rostocker am Boden und ein weiterer forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Dabei dursuchten sie ihr Opfer und ließen erst von dem Mann ab, als sich zwei Passaten mit einem Hund näherten. Die vier Täter konnten unerkannt in Richtung des Fußballplatzes flüchten.

Die zwei Zeugen boten dem Mann ihre Hilfe an, was dieser, offensichtlich unter Schock stehend, ablehnte. Erst jetzt bemerkte der 34-Jährige dass ihm ganz das Handy geraubt wurde und so sprach er einen weiteren Passanten an. Dieser gab dem Geschädigten ein Handy und die Polizei wurde informiert.

Bei den Tätern soll es sich um drei männliche und eine weibliche Person gehandelt haben, die zwischen 165 cm und 175 cm groß waren. Ein männlicher Täter trug einen Vollbart und ein weiterer eine rote Jacke mit hellen Streifen an den Ärmeln. Sie sprachen gebrochen Deutsch.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat.

Leider waren die drei Passanten, die dem 34-Jährigen ihre Hilfe anboten nicht mehr vor Ort. Diese möglichen Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Rostocker Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Möglicherweise haben auch weitere Zeugen am 20.04.2019 zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr im Bereich Pablo-Picasso-Straße Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

