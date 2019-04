Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Rostock (ots)

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Rostocker Polizei gegen einen Autofahrer, der sich heute Mittag eine Verfolgungsfahrt mit der Rostocker Polizei lieferte.

Eine Streife ist gegen 12:30 Uhr an der Kreuzung Lübecker Straße / Max- Eyth-Straße auf den Fahrer eines VW Passats aufmerksam geworden, da dieser das Rotlicht an der Ampelanlage missachtete.

Die Beamten sprachen den Fahrer an und forderten ihn auf, am Straßenrand zu halten. Dieser Aufforderung kam der Passat-Fahrer jedoch nicht nach,sondern fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Werftstraße und weiter durch den überdachten Parkplatz am Neptun Einkauf Center in Richtung Schonenfahrerstraße. Hier stieß er gegen ein geparktes Fahrzeug und der VW Passat kam schließlich zum Stehen.

Der Fahrer und ein weiterer Insasse flüchteten nun zu Fuß auf ein Betriebsgelände. Hier konnten die eingesetzten Polizeibeamten den 18-jährigen Beifahrer stellen. Die Fahndung nach dem Fahrer des VW Passats sowie die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern gegenwärtig an.

In diesem Zusammenhang bittet die Rostocker Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden jetzt mögliche Zeugen, die sich am Donnerstag, dem 18.04.2019 auf dem Parkplatz des Neptun Einkauf Centers sowie im Bereich Schonenfahrerstraße aufgehalten haben und den Zusammenstoß beobachteten bzw. Hinweise zu dem Fahrer des VW Passats geben können.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

