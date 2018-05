POL-HRO: 13-jähriges Mädchen in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Foto der Vermissten Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Hamida SCHMODZIEN aus Rostock.

Personenbeschreibung:

- 160 cm groß, schlanke Gestalt - schulterlange, rotblonde Haare - scheinbares Alter 16 Jahre

Bekleidung:

- rote Jacke und Jeans

Die Vermisste hat bereits am 27.04.2018 ihre Betreuungseinrichtung in Rostock/ Schmarl mit unbekanntem Ziel verlassen. Zwar konnte ermittelt werden, dass sich das Mädchen am 01.05.2018 im Bereich der HNO-Klinik aufgehalten hat, zum tatsächlichen Aufenthaltsort des Kindes gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte.

Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe: Wer hat Hamida seit ihrem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



