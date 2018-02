POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Schneeglätte

Rostock (ots) - Im Verlauf des heutigen Vormittags kam es im Bereich der Hansestadt Rostock zu acht witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Verletzt wurde dabei niemand. Insgesamt blieb die Verkehrslage trotz Schneefall und Glätte aber vergleichsweise ruhig.

Mit Sommerbereifung war eine junge Frau (25) in der Hinrichsdorfer Straße unterwegs. Sie konnte ihren VW Passat nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr an der Ampelkreuzung "Up de Schnur" auf einen Pkw Ford auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Beim Schneeräumen in Warnemünde fuhr ein Multicar zu dicht an einem parkenden Fahrzeug vorbei. Hier entstand lediglich geringer Sachschaden.

Zu schnell für die Straßenverhältnisse war in Brinckmansdorf ein 51-jähriger Citroenfahrer unterwegs. An einer Ampelkreuzung in der Tessiner Straße konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf einen Transporter auf. Der Schaden hier beträgt ca. 1000 Euro.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell