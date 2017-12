Foto des vermissten Rostockers Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Seit gestern wird der 29-jährige Andreas Riehl aus Rostock vermisst.

Personenbeschreibung:

- 1,75 m groß/ sehr schlanke Gestalt - sehr kurze, dunkelbraune Haare - weiße Wimpern und weiße Streifen im Bart sowie in den Haaren (infolge einer Pigmentstörung)

Bekleidung:

- dunkle Jeans, dunkle Jacke - schwarze, halbhohe Speziallaufschuhe mit weißen Schnürsenkeln - geht mithilfe von zwei Unterarmgehstützen

Der Vermisste ist psychisch instabil und derzeit in einer Pflegeeinrichtung in Rostock/ Groß Klein untergebracht. Nach jetzigem Erkenntnisstand verließ er die Einrichtung am 21.12.2017 gegen 15:30 Uhr, vermutlich um in die Rostocker Innenstadt zu fahren. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sich Andreas Riehl aufhalten könnte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer hat Andreas Riehl seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell