Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Person aus Wismar

Wismar (ots)

Die Polizei Wismar bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach dem 35-jährigen Thomas Sültmann. Dieser verließ am Donnerstag, den 17.10.2019 gegen 16:00 Uhr, das Sana-Hanse-Klinikum Wismar und wurde letztmalig um 16:30 Uhr im Bereich des Friedhofes in der Schweriner Straße in Wismar gesehen. Herr Sülmann bedarf dringend ärztlicher Behandlung.

Personenbeschreibung: - ca. 173 cm - schlanke Gestalt - kurzes Haar - 3-Tage-Bart - schwarzer Rollkragenpullover - schwarze Jeanshose - schwarze, knöchelhohe Turnschuhe

Hinweise zu seinem Aufenthalt nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



