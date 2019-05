Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Seniorensicherheitstag am 27. Mai in Zierow

Wismar (ots)

Am 27.05.2019 findet der nächste Seniorensicherheitstag im Gemeindezentrum Zierow statt. Interessierte Senioren erhalten hier in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr unter anderem Tipps der Polizei in Sachen Trickbetrug, z. B. zum Enkeltrick, zu Gewinnversprechen und "falschen Polizisten". Wie die jüngste Vergangenheit zeigte, ist dieses Deliktsfeld zum Nachteil älterer Menschen nach wie vor aktuell. Weitere Partner der Veranstaltung in Sachen Verkehrs- und Gesundheitsprävention sind die Verkehrswacht, die AOK, Augenoptiker und viele andere. Der Teilnahme der Veranstaltung ist kostenlos.

Unsere Präventionsberater freuen sich auf Ihren Besuch.

