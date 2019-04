Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gadebusch (ots)

Am 15. November 2018 wurde einer 80-jährigen Frau das Portmonee in einem Discounter in Gadebusch entwendet. Bereits kurze Zeit später, um 13:01 Uhr, hob ein unbekannter Mann mit einer Debit-Karte der älteren Dame eine hohe dreistellige Summe an einem Geldautomaten in Gadebusch, Heinrich-Heine-Straße, ab.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin fahndet die Kriminalpolizei in Gadebusch nun mit Fotoaufnahmen nach einem tatverdächtigen Mann und bittet Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der 03886/722 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell